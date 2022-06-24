Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 24 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar köy enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki İsmail Hakkı Tonguç kimdir? İsmail Hakkı Tonguç ölüm sebebi nedir? Kaç yılında hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

İSMAİL HAKKI TONGUÇ KİMDİR?

İsmail Hakkı Tonguç 1893'te bugünkü Bulgaristan'ın Silistre iline bağlı Totrakan ilçesinde doğdu.

Babasının adı Hacı Velioğlu İdris, annesinin ise Vesile Hanımdır. Hacı Velioğlu İdris Kırım göçmenidir. Vesile Hanımın ise Dobrucalı bir Türk olduğu bilinmektedir.

Biri kız 8 kardeşin en büyüğü olan İsmail Hakkı Tonguç, ilkokulu kendi köyünde okudu ve 4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra Silistre'de rüştiyeye devam etti. Oradaki öğrenimi sırasında aynı zamanda köyün değişik işlerinde çalıştı ve tarımla uğraştı.

Öğrenim için İstanbul'a giden İsmail Hakkı Tonguç, İstanbul Öğretmen Okulundan mezun olmuştur. Mezun olduğu sene Almanya'ya gönderilen Tonguç, yurda dönünce çok sayıda okulda resim öğretmenliği yaptı.

1926 yılında Levazım ve Ders Araçları Müzesi Müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç, 1930 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine atandı.

İsmail Hakkı Tonguç 1933 yılında Resim-İş Bölümünü kurdu. 3 Ağustos 1935 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğüne vekâleten, 1940 yılında asaleten atandı ve bu görevine 1948'e dek devam etti.

İsmail Hakkı Tonguç bu dönemde ve Hasan Âli Yücel’in Millî Eğitim Bakanlığı altında Köy Enstitülerini kurdu.

İSMAİL HAKKI TONUÇ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR, KAÇ YILINDA HAYATINI KAYBETTİ?

İsmail Hakkı Tonguç, 24 Haziran 1960'ta yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi Ankara Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Arkasından hakkında birçok kitap yazıldı ve adını taşıyan okullar açıldı.

İSMAİL HAKKI TONGUÇ'UN ESERLERİ

İşte İsmail Hakkı Tonguç'un yazdığı kitaplar:

Muallim Almanağı, 1928-1929 (1929, Faik Reşit Unat ile birlikte)

Köyde Eğitim

İlköğretim Kavramı (1946)

Canlandırılacak Köy

Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları (Ölümünden sonra mektuplarından derleme)



