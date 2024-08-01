İsmail Haniye suikastıyla ilgili çarpıcı iddia! "Aylar önce o binaya..."

Orta Doğu'da yeni bir şiddet dalgasını serbest bırakılmasına ve Gazze'deki savaşı sona erdirmek için devam eden müzakereleri altüst olmasına yol açan Haniye suikastına dair detaylar netleşmeye başlıyor. Gazze'deki İsrail katliamları tam gaz devam ederken Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesi tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Haniye'nin suikastıyla ilgili olarak bugün ortaya çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı.

New York Times'ta yer alan habere göre, Orta Doğu'daki yetkililer İsmail Haniye'nin konakladığı misafirhaneye önceden bomba yerleştirildiğini düşünüyor.

BOMBA UZAKTAN PATLATILDI

Haniye, cumhurbaşkanlığı yemin töreni için İran'ın başkentindeydi. Orta Doğu'daki yetkililer Haniye'nin misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını söyledi. Patlamada bir koruma da hayatını kaybetti.

HANİYE ÖNCEDEN DE ORADA KALMIŞTI

Ortadoğu yetkililerine göre, Hamas'ın Katar'daki siyasi ofisini yöneten Bay Haniyeh, Tahran'ı ziyaret ettiğinde birkaç kez misafirhanede kalmıştı.

New York Times'a iddiaları veren Orta Doğu yetkilileri suikast hakkında hassas ayrıntıları paylaşmak için isimlerini gizli tutma koşuluyla konuştular.