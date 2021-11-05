MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

05.11.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen İlayda Şeker, estetik paylaşımıyla, takipçilerini şaşırttı.

İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, estetikli olduğunu sık sık dile getiren nadir isimler arasında yer alıyor. Şeker bu defa, Instagram hesabından paylaştığı estetik konulu karikatürle dikkatleri üzerine topladı. İşte Şeker'in o paylaşımı...

İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

BALABAN'IN YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

Aşkları tam gaz devam eden İlayda Şeker ve İsmail Balaban ikilisi, sosyal medyada da birbirlerini yorumsuz bırakmıyorlar. İsmail Balaban, Nevşehir tatilinde olan İlayda Şeker'in pozuna yazdığı yorumla olay oldu.

İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

İstanbul Üsküdar'da dedesiyle birlikte yaşayan İlayda Şeker, anne ve babasını görmek için sık sık Nevşehir'e gidiyor. Kapadokya pozuyla beğeni toplayan İlayda Şeker'e, sevgilisi İsmail Balaban'dan yorum gecikmedi.

İsmail'in Balaban'ın İlayda Şeker yorumu olay oldu! Beğeni butonu çöktü!

İsmail Balaban, Şeker'in fotoğrafına ''Barbie'' yorumu yazıp kalp emojisi koydu. İlayda Şeker ise sevgilisine ''İsom'' yazarak cevap verdi. İsmail Balaban'ın yorumuna, kısa sürede yüzün üzerinde beğeni geldi.

İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Şefler kararını verdi! O isimler...Şefler kararını verdi! O isimler...
Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Kan donduran kadın cinayeti! "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız"

Kan donduran kadın cinayeti! "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız"

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.