İsmail'in Balaban'ın Barbie'si İlayda Şeker'den estetik paylaşımı! ''Gelecekteki çocuğumla...''

İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, estetikli olduğunu sık sık dile getiren nadir isimler arasında yer alıyor. Şeker bu defa, Instagram hesabından paylaştığı estetik konulu karikatürle dikkatleri üzerine topladı. İşte Şeker'in o paylaşımı...

BALABAN'IN YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

Aşkları tam gaz devam eden İlayda Şeker ve İsmail Balaban ikilisi, sosyal medyada da birbirlerini yorumsuz bırakmıyorlar. İsmail Balaban, Nevşehir tatilinde olan İlayda Şeker'in pozuna yazdığı yorumla olay oldu.

İstanbul Üsküdar'da dedesiyle birlikte yaşayan İlayda Şeker, anne ve babasını görmek için sık sık Nevşehir'e gidiyor. Kapadokya pozuyla beğeni toplayan İlayda Şeker'e, sevgilisi İsmail Balaban'dan yorum gecikmedi.

İsmail Balaban, Şeker'in fotoğrafına ''Barbie'' yorumu yazıp kalp emojisi koydu. İlayda Şeker ise sevgilisine ''İsom'' yazarak cevap verdi. İsmail Balaban'ın yorumuna, kısa sürede yüzün üzerinde beğeni geldi.



