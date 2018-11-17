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İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor." dedi.

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Kahraman, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaret etti. Dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ı anımsatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı olmak bir insan için gurur verici bir hadise. Belediyelerle özdeşleşen insanlar vardır. İstanbul'da Fahrettin Kerim Gökay vardı, hem vali hem belediye başkanıydı. Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor. Kimi yıllarda belediyeyle valilik, vilayet birleştirilmiştir. Bunu Ankara'da, İstanbul'da gördük, oluyordu. Eski Osmanlı'da da bunu gördük. Belediye başkanlığını kadılar yürütürdü. Kadı hem adalet işlerine hem de belediye işlerine bakan kişiydi."

"O ŞEHRE RENK, ŞEKİL VERECEK"

Belediye başkanlarının görevinin başında hizmetin geldiğini vurgulayan Kahraman, "O şehre renk, şekil verecek, hizmet edecek, halkla birebir temas edecek, kaynaşacak, halkla bütünleşecek. İyi hizmetler yapıyorsunuz İlahi mobese bunları kaydediyor, önünüze gelecektir." diye konuştu.

Kahraman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy da Batmanlıların şehrine sahip çıktığını belirtti.

Aksoy, "Batman kamuoyunun her konuda desteğini gördük. Evet buraya seçimle gelmedik, zaruretten, ihtiyaçtan geldik ama bu kısa sürede hemşehrilerimizin büyük desteğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Şafak Mahallesi'nde yapılacak Birlik Vakfı hizmet binasının temel atma törenine ve Hava İş Sendikasının Güneydoğu Bölge Başkanlığının açılışına da katıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kahraman TBMM Başkanı Batman

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu ATATÜRK ve TÜRK düşmanı damadi fetos kacagi milletin parasi ile lüks araclara binen moruk özerklik diyor yani al sana kurdistan al sana guneyin suriyelistan olusu bu TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarına karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz!!... Ne Mutlu Türküm Diyene!.
SAYIN KAHRAMAN...sizin de açıkça itiraf ettiğiniz üzere...Bizim ülkemizin adı TÜRKİYE CUMHURİYETİ...Halkın adı da: TÜRK HALKI, TÜRK MİLLETİ..Kimseye kul yada teba olmayan ÖZGÜR,MANTIKLI,CESUR ve AKILLI..ATASININ emirlerini ve gösterdiği hedefi hiç aklından çıkarmayan bunları AND bilerek çığlık çığlığa her fırsatta haykıran...Sen doğduğun tarihte CUMHURİYET gençlik çağındaydı seni yetiştiren bu medeniyete nankörlük ancak senin ki kadar olur...
Devlet kültürü olmadığı nasıl da belli. Belediye mahalli siyasetin yatırım amaçlı seçilen kişisidir. Vali devletin temsilcisidir. Bu ikisini bir arada tutmak tek parti rejimlerinin ya da komünizmin felsefesidir.
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