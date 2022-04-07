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İsmail Koncuk, Zafer Partisinden istifa etti

07.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana milletvekili İsmail Koncuk, “Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor” diyerek Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası ile Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.

İsmail Koncuk, Zafer Partisinden istifa etti

İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk istifa ederek Ümit Özdağ’ın liderliğini üstlendiği Zafer Partisi’ne katılmıştı. Koncuk sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Zafer Partisi'nden de istifa ettiğini duyurdu.

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İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"BU İSTİFALAR VE GEREKÇELERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

"4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi.

"ZAFER PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDİYORUM"

Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum."

TBMM'DE SAYI 7'E ÇIKTI

Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası ile Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.


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İYİ Parti Zafer Partisi

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