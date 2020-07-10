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  4. İsmail Küçükkaya acı haberi duyurdu! İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti

İsmail Küçükkaya acı haberi duyurdu! İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmail Küçükkaya acı haberi duyurdu! İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti

Gazeteci İsmail Küçükkaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Küçükkaya mesajında "Acı kaybımız. Kıymetli hocamız İlber Ortaylı’nın annesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin efsanevi Rus Dili/Edebiyatı hocası Şefika Ortaylı vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet; İlber hocamıza ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.


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