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İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu! Bakan Yerlikaya talimat verdi, toplatılıyor: 2500 kişi...

05.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Son günlerde yeniden gündem olan çakarlı araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı sonucunda 2500 kişinin usulsüz olarak çakar sahibi olduğunun ortaya çıktığını ve bu çakarların toplanmaya başladığını aktardı.

İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu! Bakan Yerlikaya talimat verdi, toplatılıyor: 2500 kişi...

Çakarlı araçlar gündemden düşmüyor. Son zamanlarda vatandaşların şikayetlerini dile getirdiği çakarlı araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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2500 KİŞİ USULSÜZ SAHİP OLMUŞ

Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' dediğini ve yapılan incelemede 2500 kişinin usulsüz olarak çakar sahibi olduğunu aktardı. Açıklamasının devamında Küçükkaya bunların toplanmaya başladığını, Bakanlığın geri çağırdığını aktardı.

Küçükkaya şunları ifade etti:

"Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim. Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalarla Bakan Yerlikaya, 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' demiş. Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Son dönemde 2500 kişiye çakar kullanma hakkı verilmiş. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlaline karşı da inceleme başlattı."

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