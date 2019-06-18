İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

Binali Yıldırım, 'İmamoğlu ile Küçükkaya programdan önce gizli görüşme yaptı' iddialarına ilgili olarak, “Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." açıklamasını yapmıştı. Fox Ana Haber’e konuk olan İsmail Küçükkaya, Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fox TV ekranlarında Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber'e konuk olan İsmail Küçükkaya, "17 yıl sonra gerçekleşti. Hoş bir tabloydu. Yayın sırasında ben her iki adaya da sordum, bir şikayetiniz var mı? Bir anormallik var mı? diye. Her şey yolundaydı, teşekkür ettiler. Beni yayından sonra arayan ilk isimlerden birisi AK Parti'nin çok önemli bir ismi Naci Bostancı. Kendisi bana çok güzel bir yayın olduğunu ve 'bir öğrencim olarak seninle gurur' duyuyorum dedi. Biz kural dışı, etik dışı bir şey yapmadık. Son derece net, şeffaf bir yayın yaptık. Halkımız gördü. Sorumluluğum çok büyüktü, omuzlarımda onların ağırlığı vardı."

"İKİ ADAYLA GÖRÜŞME İSTEĞİ PARTİLERDEN GELDİ"

Görüşme isteğinin partilerden geldiğini belirten Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı: