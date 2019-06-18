HABER

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2019 21:39 | Son Güncelleme

İBB adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı bir araya getiren ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya 'İmamoğlu ile gizli görüşme yaptı' iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

Binali Yıldırım, 'İmamoğlu ile Küçükkaya programdan önce gizli görüşme yaptı' iddialarına ilgili olarak, “Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." açıklamasını yapmıştı. Fox Ana Haber’e konuk olan İsmail Küçükkaya, Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fox TV ekranlarında Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber'e konuk olan İsmail Küçükkaya, "17 yıl sonra gerçekleşti. Hoş bir tabloydu. Yayın sırasında ben her iki adaya da sordum, bir şikayetiniz var mı? Bir anormallik var mı? diye. Her şey yolundaydı, teşekkür ettiler. Beni yayından sonra arayan ilk isimlerden birisi AK Parti'nin çok önemli bir ismi Naci Bostancı. Kendisi bana çok güzel bir yayın olduğunu ve 'bir öğrencim olarak seninle gurur' duyuyorum dedi. Biz kural dışı, etik dışı bir şey yapmadık. Son derece net, şeffaf bir yayın yaptık. Halkımız gördü. Sorumluluğum çok büyüktü, omuzlarımda onların ağırlığı vardı."

Son dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorumSon dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

"İKİ ADAYLA GÖRÜŞME İSTEĞİ PARTİLERDEN GELDİ"

Görüşme isteğinin partilerden geldiğini belirten Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Benim iki adaylar görüşmem partilerin genel başkanları tarafından bana tevdi edilen bir görevdi. Çünkü bu yayın 17 yıl aradan sonra yapıldığı için iki taraf da hassastı. Bende neden adaylar konuşmam gerektiğini sordum dediler ki 3 konu var. Format, süre ve soru sayısı. Ben de dedim ki bir dördüncü konu ekleyelim üslup. Benim iki tarafla da görüşeceğim söylendi. Ben Binali Yıldırım'ın danışmanı ile uzun uzun görüştüm bir otelde hatta yemek yedi. Sonra format, usul, süre ile ilgili konularını görüştük. Aslında İmamoğlu tarafı ile görüşmeden önce Yıldırım tarafının bilgilendirmesinin yapmıştım. Binali Yıldırım'ın danışmanına bir tek şunu söyledim ben 31 Mart akşamını sorarım dedim. Zaten herkes bu sorunun sorulacağını bekliyordu, biliyordu.

'BİRAZ ÖNCE BİNALİ YILDIRIM İLE KONUŞTUM...'

Biraz önce Binali Yıldırım'ı aradım telefonla konuştuk. Programa yönelik itirazınız var mı dedim yok dedi. Sorun nedir dedim 'Onunla yüz yüze görüştüğünü söylemedin' dedi. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyormuydunuz. Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum. Orada size bir tuzak kuruldu mu yok. Bu sabah Uğur Dündar bile şunu yazdı; İsmail son derece zor bir yayın öncesi iki tarafla görüşmek gayet normal."

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Yıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmayaYıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya
Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtlıyorEkrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtlıyor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ismail küçükkaya binali yıldırım Fox TV ortak yayın

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan: Ülkemizin başarıları birilerini rahatsız ediyor'

Yıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya

Yıldırım: Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtlıyor

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtlıyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Süleyman Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Binali Yıldırım'dan ortak yayın sonrası yeni açıklama

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.