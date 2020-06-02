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İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklama: İki siyasi partiden teklif aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, herkesin merak ettiği 'siyasete girecek mi?' konusuna açıklık getirdi. İki siyasi partinin genel başkanından milletvekilliği teklifi aldığını açıklayan Küçükkaya, ancak siyasete girmeyeceğini söyledi.

İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklama: İki siyasi partiden teklif aldım

Fox Tv'de sabah saatlerinde yayınlanan Çalar Saat programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya" İki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Medyaradar’a konuşan Küçükkaya'nın açıklamaları şöyle:

Bana iki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Bu konuda söz bile verebilirim. Hayata bir kere geliyoruz, anlamlı işler yapmalı, mutlu olmalıyız.

Ben ANAP ve DOĞRU-YOL muhabirliğinden geliyorum. Şimdiki iktidarı da muhalefeti de çok yakın takip ettim dolaysı ile siyasi öngörülerim iyidir. Sabahları oyunlar oynuyorum yayında mesela, siyasi gelişme oluyor şimdi böyle olacak diyorum çıkma oranlarını kendimce hesaplıyorum. Siyasete öngörülerimle hakim olmayı seviyorum ama gazeteci olarak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.


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