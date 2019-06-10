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İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:47 | Son Güncelleme

İsmail Küçükkaya, FOX TV'nin ana haber bültenine konuk oldu ve Fatih Portakal'a İmamoğlu-Yıldırım yayını hakkında açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, bu görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Bunun kendisi için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İKİ ŞART SUNMUŞ

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde iki şartım olacak dedim. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi ve iki partinin de benim için onay vermesi. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.

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ismail küçükkaya Fox TV fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bahçeli modaratör Küçükkaya oldu diye köpürmüş ve tv izlemeyecegini beyan etmiş. Bir vatandaş olarak yanıt vereyim. Çokta umrumuzdu senin fikrin ve tv izlememe kararın.
eşit süre aynı soru yu iki adayada soracağı açıklanan tartışma programında..moderatör olacak olan ismail küçükkaya..bende adaylara kendi hazırlayacağım sorularıda soracam demesi ne kadar taraflı bir program olacağını göstyeriyor..bu soruları sorma gerekçesinide halk vatandaş toplum istiyor diye başka birilerinin üstüne atıyor..tarafsız moderatör aynı soruyu her iki adaya sorar aynı süre içinde cevabını alır ..bu böyle gider..kendine özgü sorulara dönerse tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etmiş demektir..
moderatörün kendine özgü sorular sorması tarafsızlığa aykırıdır..bu şekildeki bir yönetim c.b seçimlerinde son anda muharrem inceyi bir mesaj açıklamasıyla seçimin dibine gömmüştür..toplumu kaybettiğine inandırmış ve seçim hilelerinin incelenmesini araştırılmasını engellemiştir..aynı şekilde bu ikili tartışma programındada imamoğlunu gömme hazırlıklarına bilerek ve isteyerek alet olacığını bilmesi gerekir..aynı soru eşit süre dışında hiç bir sorunun bu tartışma programında olmaması sorulmaması gerekir..eğer olursa akapenin kumpasına tuzağına yardımcı olacağını tüm toplum görecektir..
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