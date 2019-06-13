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İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

16 Haziran Pazar akşamı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunana Küçükkaya, hakkında yazılanlara tepki göstererek "Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Küçükkaya'nın açıklamaları şöyle;

Zorunlu duyuru!

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.


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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Ekrem İmamoğlu ismail küçükkaya

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