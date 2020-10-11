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İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

FOX TV'de Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlattı. Küçükkaya ana haber için ilk teklifin ona geldiğini açıkladı.

İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi

FOX Ana Haber'i bırakan Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl aldığını açıklayan İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk'ün onu aradığını ve inanamadığını söyledi.

Küçükkaya o anları şöyle anlattı:

"Doğan Şentürk aradı beni. Tatile gidiyordum, 'Gitme' dedi. Neden diye sordum. 'Fatih Portakal bırakıyor' dedi. Yok canım, bırakmaz dedim. Çünkü bazen oluyordu biraz, Fatih spontane yaşayan birisi. Kesin bırakacağını söyledi bana. Ağustos başında söylemiş Fatih bırakacağını. Çok ikna etmeye çalıştığını söyledi. Bazı isimleri yanına yollamış ikna edebilmek için. Hem Fatih'e hem de eşine. Kendisi de gitmiş, ikna edememiş. Bana 'Sen kalıyorsun, ana habere seni düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Senin elinde iki mecra var biri ana haber var biri Çalar Saat. Ben sabahı yapmak istiyorum. Hatta yıllarca yapmak istiyorum' dedim. Sonra iki arkadaş konuştuk, kim olabilir diye."

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