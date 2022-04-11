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İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya nerede?

11.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? sorusunun yanıtı Çalar Saat programını İlker Karagöz'ün sunması sebebiyle merak konusu oldu. Ünlü isim, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya nerede? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya nerede?

İsmail Küçükkaya FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat'i bugün sunmadı. Canlı yayını İlker Karagöz sundu. Peki İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya nerede? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine 11 Nisan Pazartesi günü programda İlker Karagöz yer aldı. Bu durum İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığının merak edilmesine yol açtı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE?

İsmail Küçük Kaya, ınstagram hesabında paylaşım yaptı. Küçükkaya’nın Washington’da olduğu görüldü.

İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı?

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