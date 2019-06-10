HABER

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci

10.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği canlı yayının moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Kararın açıklanması sonrası İsmail Küçükkaya, Türkiye'de Google'da adı en çok aranan kişi oldu.

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecek. Açık oturumun moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Kararın açıklanması sonrası İsmail Küçükkaya, Türkiye'de Google'da adı en çok aranan kişi oldu.

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da gören Küçükkaya, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991'de Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet'ten sonra Sabah ve Star gazetelerinde de görev aldı.

2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı, 2003 yılında ise köşe yazarlığının yanı sıra SkyTürk TV Ankara Temsilcisi olarak da çalışmaya başladı.

6 yıldır Fox TV'de program yapıyor

İsmail Küçükkaya, 2005-2008 döneminde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008'de aynı gazetenin genel yayın yönetmeni de oldu.

Küçükkaya, 2013 yılının Haziran ayında Gezi Parkı protestolarının ardından görevinden alındı.

2013 yılının Eylül ayından bu yana Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunan Küçükkaya iki de kitap yazdı.

Küçükkaya'nın kitapları; 2008 yılında yayımlanan "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında yayımlanan "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı".

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Türkiye İzlanda’ya protesto notası verdiTürkiye İzlanda’ya protesto notası verdi
Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandıSelanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

Bir ülke karıştı! Yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.