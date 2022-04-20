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İsmail Ok kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti’ye geçen milletvekili İsmail Ok kim?

20.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Ok kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti’den istifa eden İsmail Ok AK Parti’ye geçti. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok’un AK Parti’ye geçişi sonrasında İsmail Ok kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İsmail Ok; 2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girmişti.

İsmail Ok kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti’ye geçen milletvekili İsmail Ok kim?

İsmail Ok kimdir? Bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti’ye geçti. Bu gelişmenin ardından İsmail Ok kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına cevap aranmaya başlandı. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, 2020 yılında İYİ Parti’den istifa etmişti.

İSMAİL OK AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

Ok'un AK Parti rozetini Başkan Erdoğan taktı.
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İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

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2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Ok, evli ve iki çocuk babasıdır.


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