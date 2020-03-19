HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsmail Saymaz, 14 gün kuralına uymadı mı? Karantina açıklaması

İsmail Saymaz, 14 gün kuralına uymadı mı? Karantina açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 21:52 | Son Güncelleme

Yurt dışından döndüğü ve 14 gün kuralına uymadığı iddia edilen gazeteci İsmail Saymaz sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

İsmail Saymaz, 14 gün kuralına uymadı mı? Karantina açıklaması

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, koronavirüs salgınının Avrupa'da hızla yayılırken Türkiye dışına çıkıp geri döndüğü ve 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Öte yandan Saymaz, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Saymaz, yaptığı paylaşımda, ''Sevgili arkadaşlar, 1 Martta İsviçre’de konferansa katıldığım doğrudur. Bu tarihte İsviçre’de vaka sayısı 18’di. Toplantı yasağı yoktu. Türkiye, yurt dışından dönenlerin 14 gün evde kalması tavsiyesini, 9 Mart'ta açıkladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladıİletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
ismail saymaz İsmail Saymaz karantina

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bartın’da koronavirüs alarmı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

Diğer Haberler
19 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Çeşme'de koronavirüs vakası! Belediye Başkanı açıkladı: Testi pozitif çıktı

Çeşme'de koronavirüs vakası! Belediye Başkanı açıkladı: Testi pozitif çıktı

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit

Türkiye tam 21.00'de balkonlardaydı! Sağlık çalışanlarına destek

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.