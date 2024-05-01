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İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.05.2024 19:13
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Audi A8' marka lüks araç tahsis edilmesi gündem oldu. Diyanet'in açıklamasında aracın şehir dışı programlarda kullanılmak için kiralandığı belirtildi. Gazeteci İsmail Saymaz da katıldığı canlı yayında, Erbaş'ın Irak'ta bir gazetecinin Arapça sorusunu tercüme ettirmesine de atıfta bulunarak makam aracı eleştirisi yaptı. Saymaz'ın o ifadeleri stüdyodaki konukları da gülümsetti.

İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Audi A8' marka makam arabasıyla ilgili sözleri gündem oldu.

"TOGG'U NE YAPIYORSUN?"

Erbaş'ın Irak'ta bir gazetecinin Arapça sorduğu sorunun Türkçeye çevrilmesini istemesine de gönderme yapan Saymaz, "Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'le geziyor. Ali Erbaş o kadar parayı ona vereceğine dil kursuna gitsin Arapça öğrensin. Adam Arapça basit bir soru sordu, soruyu da gördüm. Diyanet'in açıklamasını gördüm TOGG ile eve mi gidiyorsun? TOGG'u ne yapıyorsun? Üstelik elinde imkanlar varken, devlet ona TOGG araba vermişken, her türlü müsrifliğin içinde yüzüyor. Bu tasarrufa gitmesi evvela beklenen kişi" ifadelerini kullandı.

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DİYANET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde makam aracı konusuyla ilgili açıklama yapmıştı. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir. O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı İsmail Saymaz Ali Erbaş
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