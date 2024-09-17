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İsmail Saymaz Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan etti! 'Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 19:40
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Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetinin soruşturmasıyla ilgili isyan etti. Saymaz, şüphelilere sürekli olarak 'Salim Güran'la yasak aşk' sorusu yöneltilmesinin konuyu magazinleştirdiğini ve dikkat dağıttığını savundu. Saymaz, 12 tutuklama olmasına rağmen katilin ortada olmadığını ve soruşturmanın kötü yürütüldüğünü öne sürdü.

İsmail Saymaz Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan etti! 'Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bir çuval içinde gömülü olarak bulunmuştu.

Tüm Türkiye Narin'in katili veya katillerinin bulunmasını bekliyor. Anne ve ağabey dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili ifadeler hala çelişkili geliyor ve cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgiler netleşmedi.

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İSMAİL SAYMAZ İSYAN ETTİ!

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün 12 tutuklu olmasına rağmen hala katilin bulunamaması ile Salim Güran'ın yasak aşk iddialarının sürekli soruşturmaya konu edilmesi ve sanıklara sürekli bu sorunun sorulmasına isyan etti.

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İsmail Saymaz, "Ya bir soruşturma bu kadar mı özensiz yürütülür anlamadım. 'Salim'le aranızda ilişki var mı?' sorusu Narin'in annesine, amcasının karısı Maşallah'a, öbür kardeşinin karısı Hediye Güran'a soruldu. İşi giderek magazinleştirmenin bir sınırı olmalı. Bir muhtarın köydeki üç yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ediyorsunuz. Ya Salim'in kaç kişiyle ilişkisi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Saymaz, cinayetin karartırıldığını da söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Tutuklu sayısı 12'ye çıktı. Her seferinde cinayeti aydınlatmaktan bir adım daha uzaklaşıyoruz. 12 tutuklu var ama katil yok. Cinayeti işleyen kim? Kasten öldürmeden tutuklu 1 kişi var o da Nevzat Bahtiyar. Çeşitli köy dedikodulardan dolayı kolundan tutulan cezaevine atıldı. Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın karısı ve çocuğu neden gözaltında değil?"

İsmail Saymaz'ın Narin soruşturmasında çelişkili olduğunu iddia ettiği konular şöyle:

-İsmail Salim'in köyde kaç kişiyle ilişkisi olabilir?

-12 tutuklu var ama bir katil yok.

-En temel deliller toplanmadı.

-İtirafçı 'cesedi eve götürdüm' diyor, eşi sorgulanmıyor.

-Bu cinayet karartılıyor...

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cinayet İsmail Saymaz soruşturma
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