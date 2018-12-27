İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda infaz çağrısı yapıldı

Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle tepki çeken, Karar gazetesi yazarı Prof. Mustafa Öztürk, geçen hafta Türkiye'yi terk edebileceğini ifade etmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, tanınmış bir grup ilahiyatçının olduğu WhatsApp grubunda Mustafa Öztürk için, "Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli" şeklinde fetva verildiğini yazdı.

Mustafa Öztürk, Saymaz'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabında kendi takipçilerine aktardı. Öztürk, "Bana 'neden yurt dışına gidiyorsun ki, hiç eleştiriye gelemiyorsun sen de' diyenlere…" diye yazdı.

