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İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:29 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Saymaz, cemaat ve tarikatlara yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken ve geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'yi terk edebileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Öztürk için tanınmış bir grup ilahiyatçının bulunduğu WhatsApp grubunda 'Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli' dendiğini ileri sürdü.

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle tepki çeken, Karar gazetesi yazarı Prof. Mustafa Öztürk, geçen hafta Türkiye'yi terk edebileceğini ifade etmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, tanınmış bir grup ilahiyatçının olduğu WhatsApp grubunda Mustafa Öztürk için, "Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli" şeklinde fetva verildiğini yazdı.

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Mustafa Öztürk, Saymaz'ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabında kendi takipçilerine aktardı. Öztürk, "Bana 'neden yurt dışına gidiyorsun ki, hiç eleştiriye gelemiyorsun sen de' diyenlere…" diye yazdı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu yobazlar gitmediği sürece çok değil 15-20yıla ırak iran gibi oluruz
BU VATAN TARİKATLAR ŞEHLERDEN KURTULMAK ZURUNDADIR
erdoganin turkiyesi tatikatlar ele gecirmis canim ulkemi
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