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İsmail Saymaz hangi gazete ile anlaştı? İşte İsmail Saymaz'ın yeni gazetesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

18 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde çalışan İsmail Saymaz'ın hangi gazeteye geçeceği merak ediliyordu. İsmail Saymaz'ın bir gazete ile anlaştığı haberi son dakika ile açıklandı. Peki İsmail Saymaz hangi gazete ile anlaştı?

İsmail Saymaz hangi gazete ile anlaştı? İşte İsmail Saymaz'ın yeni gazetesi!

Hürriyet Gazetesi'nde 18 yıl çalışan ve ardından geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten ayrıldığını duyuran İsmail Saymaz'ın hangi gazetede çalışacağı merak ediliyordu. İsmail Saymaz hangi gazeteye geçecek araştıranlar Saymaz'ın yeni gazetesinin hangisi olduğunu merakla bekliyor. İşte İsmail Saymaz'ın yeni adresi!

İSMAİL SAYMAZ HANGİ GAZETEYLE ANLAŞTI

Medyaradar'da yer alan habere göre; İsmail Saymaz hangi gazeteyle anlaştı sorusunun cevabı geldi. Habere göre gazetecilik yapan Saymaz artık yorumcu olacak. Saymaz Sözcü Medya Grubu ile el sıkışarak, tıpkı Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı gibi Sözcü Gazetesi için de araştırma ve özel haberlere imza atıp haberler yapacak. Ek olarak Saymaz Sözcü TV’de de yorumculuk yapacak. Mart ayında Hürriyet'ten ayrılan Saymaz bir süre, Halk TV ve Best FM'de yorumcu olarak çalışmıştı.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

Sözcü ile anlaşan İsmal Saymaz'ın hayatı merak ediliyor. Rize'de doğan İsmail Saymaz lisedeyken ülkücü bir düşünce yapısına sahipti. Edebiyat öğretmeninin okumasını önerdiği kitaplarla sol kesimle tanışan İsmail Saymaz ilgisini sola kaydırdı. Henüz 15 yaşındayken yerel radyolarda çalışan Saymaz o dönemler sadece edebiyat içerikli programlar yapıyordu. Daha sonraki dönemlerde TV programlarında yorumculuk yaptı ve tartışma programlarında kendini gösterdi. Rize'de gazetecilik hayatına başlayan Saymaz, Konya ve İstanbul'da da yerel gazetelerde çalıştı. Daha sonra İstanbul'dayken 2002 yılında Radikal Gazetesi'nde gazetecilik yaptı. İsmail Saymaz mesleğine buradan ayrılıp Hürriyet Gazetesi'nde 18 yıl çalışarak devam etti. 2020 Mart ayında buradan da ayrılan Saymaz'ın yeni adresi Sözcü oldu.

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