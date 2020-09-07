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İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak fena kapıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:11 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarına yönelik sosyal medya üzerinden polemik yaşandı.

İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak fena kapıştı

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşında küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarını ortaya çıkmıştı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen olayın ortaya çıkmasının ardından, Jandarma Perşembe akşamı dergâha giderek Fatih Nurullah’ı gözaltına aldı.

12 yaşındaki küçük kızın ifadesinin alınmasının ardından Fatih Nurullah çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İSMAİL SAYMAZ: KAFALARINI KUMA GÖMÜYORLAR

Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Başta Akit olmak üzere hiçbir İslamcı basın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Şeyh Fatih Nurullah hakkında tek satır yazmıyor. Biz yazınca “dinsiz” diye iftira atıp mikrofon kendilerine uzatıldığında kafalarını kuma gömüyorlar” diye yazdı.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ise konuyu kaleme aldığını belirtip İsmail Saymaza yanıt verdi.

Abdurrahman Dilipak “benim yazımı okumadınız sanırım. haber de oldu” dedi.

Saymaz, “İlahi Abdurrahman bey, ‘yazdım’ dediğiniz yazı bu muydu?” diyerek Dilipak’ın yazısında bir tarikat üzerinden tüm kurumları yargılamamak gerektiği mesajı verdiği bölüme işaret etti.

Dilipak ise “Yazının öncesi niye yok. Bir ahlaksızı örnek gösterip bütünü cezalandırmak doğru mu. Suçun şahsiliği prensibi ne olacak” diye karşılık verdi.

İsmail Saymaz da “Bu yazıda suçu örtme gayretinden başka bir şey görmüyorum. Gazetenizde Kenan Alpay, çok esaslı bir eleştiri yazdı. Doğrusu, benim zaten yazarlar değildi, gazetenin kendisiydi. Akit, küçücük bir haber bile yapmadı” diyerek tartışmayı sonlandırdı.

İşte o paylaşımlar;

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