İsmail Saymaz ile Hadi Özışık arasında 'Selahattin Demirtaş' tartışması

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı gazeteciler Hadi Özışık ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Demirtaş'ın sözleriyle 6-7 Ekim'de terör yanlılarının sokağa indiğini belirten Özışık'a; Saymaz, yargının bağımsızlığı üzerinden yüklendi.

ÖZIŞIK: DEMİRTAŞ'A 'TERÖRİST' DENİLİNCE SEN SAVUNUYORSUN

İkili arasındaki tansiyon bir anda yükselirken, Özışık, "Cumhurbaşkanı 'terörist' diyor, sen 'hayır' diyorsun. Yani Cumhurbaşkanı'nın 'terörist' dediğini sen savunuyorsun" dedi.

SAYMAZ: TERÖRİST DİYE BU ÜLKEDE GENELKURMAY BAŞKANI CEZAEVİNE GİRDİ

Saymaz ise "Cumhurbaşkanı bugüne kadar birçok kişiye 'terörist' dedi. 'Ajan, terörist' dediği papazı alıp götürdüler. Cumhurbaşkanı'nın 'ben buradayken çıkmaz' dediği gazeteciyi götürdüler. Ergenekon ve Balyoz sanıklarına da terörist denildi bu ülkede. Terörist diye bu ülkede Genelkurmay başkanı cezaevine girdi." ifadelerini kullandı.

TCK'nın ilgili maddesini hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda eleştirenlerin de aynı hataya düştüğünü belirten Özışık, Demirtaş'a yönelik söylenen terörist söyleminin ise kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi.

