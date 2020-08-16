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İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 23:31 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi

Şeyda Sayar ile geçen yıl nişanlanan gazeteci İsmail Saymaz, bu akşam İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Düğüne Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi ve gazeteciler katıldı.

DÜĞÜN İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirledi. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

Salgının etkisini sürdürmesi ve 14 Haziran’da düğün yasağının sürmesi üzerine İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar’ın düğünü ikinci kez ertelendi.

Düğün, son belirlenen tarih olan 16 Ağustos 2020’de İstanbul’da yapıldı.

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