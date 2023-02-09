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İsmail Saymaz'ın Hatay'dan canlı bağlantısı sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti! 'Helikopterlere bak'

09.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Hatay. Hatay'a giden isimlerden olan gazeteci İsmail Saymaz, İskenderun'dan yayına bağlandı ve son durumu anlattı. Saymaz'ın konuşması sırasında bir kişiyle yaşanan diyalog dikkat çekti.

İsmail Saymaz'ın Hatay'dan canlı bağlantısı sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti! 'Helikopterlere bak'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ancak 10 ili etkileyen depremlerde en çok yıkımın meydana geldiği illerden bir tanesi de Hatay. Çok sayıda gazeteci Hatay'daki son durumu anlatmak üzere yıkımın büyük olduğu Hatay'a gitti. Kente giden gazeteciler arasında İsmail Saymaz da vardı. İskenderun'dan canlı yayına bağlanan Saymaz'ın bir kişiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

"İNSANLAR AYAZDA BEKLİYORLAR" DEDİKTEN SONRA...

Halk TV yayınına Hatay'ın İskenderun ilçesinden bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, "Burada tuvalet yok. Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği, evsizlerin sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı. Konteynerler kurulmadı. Çadırkentler oluşturulamadı. Tuvaletler sağlanamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." dedi.

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"YAPMAYIN! HELİKOPTERLERE BAK"

Saymaz'ın konuşması sırasında arkadan bir kişiden "Yapmayın yapmayın. Helikopterlere bak. Ekipler de burada. Provokatörlük yapmayın. Kapat onu provokatörlük yapma." şeklinde sözler duyuldu.

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"BİRAZDAN DEVAM EDECEĞİM" DEDİ VE BAĞLANTI GİTTİ

Bunun üzerine Saymaz "Tamam beyefendi siz devam edin. Birazdan devam edeceğim." dedi ve hemen ardından bağlantıdan çıkıldı.


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