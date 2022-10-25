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İsmail Saymaz konuştu, sosyal medyada gündem oldu! "Bunu yapmak seçimi kaybetmek demektir, Tayyip Erdoğan dediğiniz adam..."

25.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İsmail Saymaz'ın canlı yayınındaki sözleri, sosyal medyada olay yarattı. Adım adım yaklaşan seçimler, siyaset ve tartışma programlarının ana gündem maddesi olurken Halk TV'deki yayında konuşan Saymaz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan'ın, "Soğuk Savaş dönemi siyasetçilerinden" olduğunu söyleyen Saymaz, "Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi hafife almak demek, seçimi kaybetmek demektir." şeklinde konuştu.

İsmail Saymaz konuştu, sosyal medyada gündem oldu! "Bunu yapmak seçimi kaybetmek demektir, Tayyip Erdoğan dediğiniz adam..."

Siyaset dünyası son zamanlarda bir hayli hareketlendi. Partilerde yaşanan istifalar ve transferler kulisleri de hareketlendirirken televizyon yaklaşan seçimler de programların ana gündem maddesi oldu.

Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" programında da siyasetteki son gelişmeler konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri sosyal medyada bir hayli olay oldu.

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"35-40 YILLIK SİYASİ KAVGANIN İÇERİSİNDEN GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Soğuk savaş siyasetçilerinden" olduğunu ve siyasi kavganın içinden geldiğini söyleyen İsmail Saymaz, "Tayyip Erdoğan son Soğuk Savaş siyasetçilerinden bunu unutmayalım. Siyaseti Soğuk Savaş koşularında öğrenmiş biri. 1970'lerin ikinci yarısında, Akıncılar Derneği içerisinde, dünyanın kapitalist ve komünist diye ayrıldığı bir çağda ve o değerler dünyası içerisinden gelmiş biri. Dolayısıyla 35-40 yıllık kavganın, siyasi kavganın içerisinden geliyor." şeklide konuştu.

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"SEÇİMİ KAYBETMEK DEMEKTİR"

Erdoğan'ı hafife almanın, seçimi kaybetmek anlamına geleceğini de ifade eden Saymaz, şunları söyledi:

Tayyip Erdoğan dediğiniz adam direğe çıkıp pankart asmasını da bilir, mahalle delegesini de bilir, milletvekilliğini de bilir, siyasetin ne için yapıldığını da bilir. Ve hedefleriyle, idealleriyle siyasi gerçekler arasındaki makası da biliyor. Bakın Siyasal İslamcıların hayal ettiği ne varsa yaptı. Erdoğan, Siyasal İslam'ın hayal ettiği ne varsa aşağı yukarı yaptı. Bir anayasaya "Dini İslam'dır" ibaresi konulmadı. Onun dışında Ayasofya açıldı. Ayasofya 70'lerin sloganı. Taksim'e camii, 50'lerin sloganı. Kamuda örtünme meselesi hal yoluna kondu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan öyle kaybetmek üzere seçimin gelmesini beklemeyecek. Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi hafife almak demek, seçimi kaybetmek demektir.

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Recep Tayyip Erdoğan İsmail Saymaz

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