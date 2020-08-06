İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı

CHP'li Muharrem İnce'nin partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağına yönelik iddialarla ilgili konuşan gazeteci İsmail Saymaz, İnce'nin CHP'deki Genel Başkanlık hedefinden umudunu kestiğini ve anket yaptırarak yeni parti için nabız yokladığını, yeni parti için akademisyen ağırlıklı bir çevre oluşturulduğunu savundu. Saymaz, İnce'nin anket yaptırdığını da açıklarken, "İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' diye soruluyor. Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor" dedi.

İsmail Saymaz, Haber Global'de CHP'li İnce'nin yeni parti kurma girişimine dair detayları paylaşarak süreci değerlendirdi.

"İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, ANTALYA VE İZMİR'DE ANKET YAPTIRDI"

Saymaz, şunları söyledi:

"Kurultaydan önce bir grup insanla bir çalışma yürütüyordu. Türkiye'nin dert sorunları adı altında. Buradan parti için bir çıkış yaratacaklardı. Akademisyenlerle bir çerçeve yaratıldı."

"İnce 'Tablo bu şekilde olduğu sürece ben ne CHP'de genel başkan ne de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Kongre bittikten sonra kendisine yakın Şahin Öztürk'ün Çağdaş Araştırmalar Merkezi'ne bir anket yaptırdı. Bu anket, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldı. CHP'ye oy verilmiş kişilere iki soru soruldu. 'CHP'nin Genel Başkanı kim olmalı?' diye soruluyor. Cevapların yüzde 54.5'i 'İnce olmalı' diyor, yüzde 16'sı 'Kılıçdaroğlu' diyor. Geri kalanları da İmamoğlu'nun ismini veriyor. 'İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' diye soruluyor. Yüzde 9'u oy verebileceğini söylüyor. Bunun dışında iki araştırma daha yapılıyor. Bunlardan birinde 'İnce'ye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu sonucuna ulaşılıyor" diye konuştu.

