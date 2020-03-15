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  4. İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği!

İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehlikesine rağmen CHP Beşiktaş'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi.

İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği!

Koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen CHP’liler salonu doldurdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Saymaz, ‘Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum’ dedi.

KAFTANCIOĞLU, İSMAİL SAYMAZ'A CAHİL DEDİ

Canan Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi.

CANAN HANIMIN KARANTİNAYA ALINMASINDA FAYDA GÖRÜYORUM

Saymaz ise ''Canan hanım, sizi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Kadın kongresinden sonra hem ruhsal, hem bedensel, hem de siyasal açıdan karantinaya alınmanızda fayda görüyorum'' dedi.

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