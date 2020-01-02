İsmail Saymaz ve Savcı Sayan arasında 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Millet Bahçesi'ne ‘Dedikodu Kulübesi’ diktirdiğini ve vatandaştan gelen tepki sonucunda kulübenin üstünün branda ile kapatıldığını iddia etti.

SAYAN: HESAP VERECEKSİN

Savcı Sayan ise yine sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap verdi. İddiaları yalanlayan Sayan, 'Yargıda hesap vereceksin' dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan verdiği cevapta iddianın iftara olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

İsmail Saymaz bugün Savcı Sayan'ın 'iftira' açıklamasına yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Savcı Sayan'ın kendisine dün akşam bir mesaj gönderdiğini söyleyen İsmail Saymaz "Savcı Sayan, dün gece bana “öyle bir şey varsa Allah beni öldürsün” diye yazdı. Al, işte var. Ölüm konusu Azrail ile sizin aranızdaki bir mesele, fakat istifa edebilirsiniz sayın Sayan" dedi.

GÖNDERDİĞİ MESAJI PAYLAŞTI

Ayrıca Savcı Sayan'ın gönderdiği mesajı da paylaştı.

Öte yandan İsmail Saymaz, Savcı Sayan'ın dedikodu kulübesi projesini anlattığı bir videoyu da paylaştı. Videoda Savcı Sayan şu ifadeleri kullanıyor: