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  4. İsmail Saymaz ve Savcı Sayan arasında 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

İsmail Saymaz ve Savcı Sayan arasında 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 08:40 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Millet Bahçesi’ne ‘Dedikodu Kulübesi’ yapıldığını ve gelen tepkiler üzerine kulübenin üzerinin örtüldüğünü iddia etti. Savcı Sayan ise bu iddialara iftira derken, İsmail Saymaz ise Sayan'ın daha önce projesini anlattığı videoyu paylaştı.

İsmail Saymaz ve Savcı Sayan arasında 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Millet Bahçesi'ne ‘Dedikodu Kulübesi’ diktirdiğini ve vatandaştan gelen tepki sonucunda kulübenin üstünün branda ile kapatıldığını iddia etti.

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SAYAN: HESAP VERECEKSİN

Savcı Sayan ise yine sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap verdi. İddiaları yalanlayan Sayan, 'Yargıda hesap vereceksin' dedi.

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Ağrı Belediye Başkanı Sayan verdiği cevapta iddianın iftara olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

İsmail Saymaz bugün Savcı Sayan'ın 'iftira' açıklamasına yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Savcı Sayan'ın kendisine dün akşam bir mesaj gönderdiğini söyleyen İsmail Saymaz "Savcı Sayan, dün gece bana “öyle bir şey varsa Allah beni öldürsün” diye yazdı. Al, işte var. Ölüm konusu Azrail ile sizin aranızdaki bir mesele, fakat istifa edebilirsiniz sayın Sayan" dedi.

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GÖNDERDİĞİ MESAJI PAYLAŞTI

Ayrıca Savcı Sayan'ın gönderdiği mesajı da paylaştı.

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Öte yandan İsmail Saymaz, Savcı Sayan'ın dedikodu kulübesi projesini anlattığı bir videoyu da paylaştı. Videoda Savcı Sayan şu ifadeleri kullanıyor:

Arkadaşlar dedikoduyu bırakacağız. Ben millet bahçesine bir tane sipariş verdim. Kulübe yaptırıyorum. Kulübenin içerisine de 3, 4 sandalye, 3, 4 paket sigara bırakacağım, bir de çay ocağı yapacağım. Üzerine de yazacağım, 'Dedikodu Kulübesi'. Dedikodu yapmak isteyenler lütfen burada yapın, şehrin huzurunu bozmayın. Onu yapıyorum, 10 gün sonra oraya koyacağım. Kim dedikodu yapıyorsa gitsin orada çayını da içsin, sigarasını da içsin, orada dedikodusunu yapsın. Ağrı dedikoduyla bir yere varamaz..."


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sosyal medya ismail saymaz savcı sayan Dedikodu Kulübesi Ağrı

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