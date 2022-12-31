İsmail Tunçbilek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Güldür Güldür Show'un konuğu İsmail Tunçbilek'in hayatı ve biyografisi!

İsmail Tunçbilek; BKM imzalı eğlence programı Güldür Güldür Show'a konuk oldu. Ünlü isim vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, İsmail Tunçbilek kimdir? İşte İsmail Tunçbilek'in hayatı ve biyografisi...

İSMAİL TUNÇBİLEK KİMDİR?

İsmail Tunçbilek, 20 Ağustos 1977'de Bursa’da doğdu.

Uludağ Üniversitesi Thm Korosu ile çalışmalarda bulundu. 13 yaşına kadar TRT Türk Halk Müziği repertuarının yüzdfe 90'nını bitirdi. Babası kendisine çeşitli yollar göstererek ona Klasik Türk Müziği notaları, saz semaileri, peşrevler, longalar ve klarnet metotları çaldırmaya başladı.

İsmail Tunçbilek 2007'de Hüsnü Şenlendirici ve Aytaç Doğan ile Taksim Trio grubunu kurdu.

Grup Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de çıkardı.

Taksim Trio 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

