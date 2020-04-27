İsmail Türüt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İsmail Türüt, katılıdığı bir Ramazan programında CHP ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu. Sosyal medyada farklı kesimlerden farklı tepkiler alan İsmail Türüt’ün hayatı ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. Tanımayanlar da İsmail Türt kimdir sorusu ile Türüt hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısıdır. 30'un üzerinde albümü bulunmaktadır.

İSMAİL TÜRÜT NERELİ?

Rize Merkez Ambarlık Köyü doğumludur.

İSMAİL TÜRÜT KAÇ YAŞINDADIR?

8 Haziran 1965 doğumlu olan İsmail Türüt, 54 yaşındadır.

İSMAİL TÜRÜT’ÜN HAYATI VE KARİYERİ

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

Ozan Arif tarafından yazılan, Hrant Dink cinayeti sanıklarına yönelik övgü dolu ifadeler içeren "Plan Yapmayın Plan" adlı şarkı, Türüt tarafından seslendirilmiş ve kamuoyunda yoğun tartışma yaratmış ve olayın ardından Türüt hakkında Hrant Dink cinayeti sanıklarının övüldüğü, halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği" iddiasıyla dava açılmış ve İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Türüt, "Bölücülük propagandası yapmak ya da suç ve suçluyu övmek gibi bir kastı" olmadığını söylemiş, söz konusu şarkının yer aldığı kaset ve CD’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylandığına ve yayınına izin verildiğini belirtmiştir. Arif Şirin (Ozan Arif) savunmasında, "Suç işlemedim. Hiçbir art niyet taşımadım, normal şiirimi yazdım. Bu devlete 'Ha ..ktir' diyen kişiler dışarıdalar, ben de beraatimi istiyorum" demiştir.