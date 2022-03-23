İsmail Türüt, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

İsmail Türüt, 8 Haziran 1965 Rize Ambarlık köyü doğumludur.

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Türüt, İlkokulu Ambarlık İlkokulunda tamamlamıştır. 1996'da Ayşe Türüt ile evlenmiştir ve 2014 senesinde bu evliliği noktalamıştır. İsmail Türüt'ün; Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuğu vardır.

Müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Türüt'ün 30'u aşkın albümü vardır. 1990'ların ardından Türüt; Adnan Yılmaz, Erkan Ocaklı ve Cengiz Kurtoğlu ile birlikte birçok kaset çalışmasına imza atmıştır.

İsmail Türüt 1982'de Laz Uşağı adında ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Şarkıcılık kariyerinin yanında sunuculuk ve oyunculuk deneyimine de sahip olan Türüt; TGRT, Kanal 7, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sunmuştur.

TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrolü üstlenmiştir. Türüt hem yurtiçi hem de yurt dışında en çok konser veren 5 sanatçıdan biridir. 2010'da "Kırktan Sonra" albümünü hem ülkemizde hem de yurt dışında dinleyicilerin beğenisine sunmuştur.

İSMAİL TÜRÜT EVLİ Mİ?

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt ile 18 yıllık eşi Ayşe Türüt arasında süren boşanma davası 2020 yılında sonuçlanmıştır.

ALİŞAN'IN KONUĞU İSMAİL TÜRÜT ŞARKILARI NELERDİR?

İsmail Türüt'ün albümleri aşağıdaki gibidir:

Laz Uşağı

Şenayım

Lazmısın Çerkezmisin

Komşu Kızı - Ayrılık Acısı

Ondan Kaynana Olmaz

Çay Güzeli

Güzellere Bayram Var

Hamsi

Kara Sevdalı Fatma

Zorla Güzellik Olmaz

Oy Canan

Akıllı Ol

Hamsi Gözlüm

Sosyete Kızı Suzan

Mahkeme

Reis -Kaderi Ben Yazmadım

Yakışır

Gönül Yarası

Oy Gelin

Davacıyım - Belalı Damat

Karadeniz Sofrası

Kriz

Piryoz

Piryoz 2

Deli Zekiye

Dünya Tatlısı

Kırktan Sonra

Dört Mevsim (2014)

