MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir?

İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir?

23.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Türüt, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Burada Alişan'ın yönelttiği soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı merak konusu oldu. Peki İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir?

İsmail Türüt, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki İsmail Türüt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

İsmail Türüt, 8 Haziran 1965 Rize Ambarlık köyü doğumludur.

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Türüt, İlkokulu Ambarlık İlkokulunda tamamlamıştır. 1996'da Ayşe Türüt ile evlenmiştir ve 2014 senesinde bu evliliği noktalamıştır. İsmail Türüt'ün; Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuğu vardır.

Müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Türüt'ün 30'u aşkın albümü vardır. 1990'ların ardından Türüt; Adnan Yılmaz, Erkan Ocaklı ve Cengiz Kurtoğlu ile birlikte birçok kaset çalışmasına imza atmıştır.

İsmail Türüt 1982'de Laz Uşağı adında ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Şarkıcılık kariyerinin yanında sunuculuk ve oyunculuk deneyimine de sahip olan Türüt; TGRT, Kanal 7, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sunmuştur.

TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrolü üstlenmiştir. Türüt hem yurtiçi hem de yurt dışında en çok konser veren 5 sanatçıdan biridir. 2010'da "Kırktan Sonra" albümünü hem ülkemizde hem de yurt dışında dinleyicilerin beğenisine sunmuştur.

İSMAİL TÜRÜT EVLİ Mİ?

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt ile 18 yıllık eşi Ayşe Türüt arasında süren boşanma davası 2020 yılında sonuçlanmıştır.

ALİŞAN'IN KONUĞU İSMAİL TÜRÜT ŞARKILARI NELERDİR?

İsmail Türüt'ün albümleri aşağıdaki gibidir:

Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı - Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Sosyete Kızı Suzan
Mahkeme
Reis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım - Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
Dört Mevsim (2014)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesiyle pozu şoke etti! 'Aslında normal bir aileyiz...'Annesiyle pozu şoke etti! 'Aslında normal bir aileyiz...'
Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olayDüğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay
Dünyanın en güzel çocuğunu şimdi görün!Dünyanın en güzel çocuğunu şimdi görün!
Anahtar Kelimeler:
Alişan İsmail Türüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

Son dakika: İslam Memiş dolar fiyatı için öyle bir rakam verdi ki! Merkez Bankası bunu yaparsa...

Son dakika: İslam Memiş dolar fiyatı için öyle bir rakam verdi ki! Merkez Bankası bunu yaparsa...

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Kılıçdaroğlu'ndan flaş asgari ücret yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan flaş asgari ücret yorumu

Erdoğan imzaladı! Artık onlara ücretsiz...

Erdoğan imzaladı! Artık onlara ücretsiz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.