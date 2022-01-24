İsmail Türüt’ten olay yaratacak Sedat Peker sözleri! "Tabii ki hala görüşüyorum"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski bakan Mehmet Ağar hakkındaki iddialarıyla başlayan video serilerinin ardından ünlüler Peker'le olan fotoğraflarını Instagram'dan silme yarışına girmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen şarkıcı İsmail Türüt, Peker'le olan fotoğrafını silmemişti.

"BU ADAMLAR VATAN HAİNİ DEĞİL"

Sedat Peker'in eski dostu olduğunu dile getiren İsmail Türüt, "Bu adamlar vatan haini değil ki ya" ifadelerini kullandı.Türkücü İsmail Türüt, Akit TV'de katıldığı programda Sedat Peker'in eski dostu olduğunu dile getirirken, Alaattin Çakıcı ile ilgili olarak da, "Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim" diye konuştu.İsmail Türüt, "Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim" diye anlattı.





