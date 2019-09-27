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İsmail YK yeni şarkısı 'Yala Dur' ile tepki topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı İsmail YK, yeni şarkısı 'Yala Dur' ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Şarkının sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

İsmail YK yeni şarkısı 'Yala Dur' ile tepki topladı

Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu.

Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında 'yala dur' diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu.

İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" yorumlarıyla tepki gösterdi. İşte tepki çeken şarkının sözleri:

"Yalla dur yalla dur yalla yalla dur
Daha çok beklersin yala

Yala dur yala dur avucunu yala dur
Ben seni almıyacam git başını duvara vur
Yala dur yala dur avucunu yala dur
Ben seni almıyacam git başını duvara vur

Hah dedi çalar hop dedi arar
Bir dakika geçmedi söyle ne var
Niye noldu ne var hep böyle sorar
Kusura bakma bu hep böyle bunu yapar
Damara basar tükürdüğünü yalar
Salla derken kıyamet kopar
Kararım karar istemiyorum sen
Senin gider avucunu yapar
Daha çok beklersin yala dur

Yala dur yala dur avucunu yala dur
Ben seni almıyacam git başını duvara vur
Yala dur yala dur avucunu yala dur
Ben seni almıyacam git başını duvara vur

Whatsapp’a girmiş, mesajı çekmiş
Üç dakika geçmeden yine geri çekmiş
Çevirimiçiymişim onu görmemişim
Sanki mavi tık varda geri dönmemişim
Bir anda azar, oyunu bozar
Kararım karar, seni istemiyorum
Daha çok beklersin yala dur

Hey nazlı bebeğim
Hadi gel gel gel bize
Gel ister al beni"

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Yala Dur ismail yk

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