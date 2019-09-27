İsmail YK yeni şarkısı 'Yala Dur' ile tepki topladı

Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu.

Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında 'yala dur' diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu.

İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" yorumlarıyla tepki gösterdi. İşte tepki çeken şarkının sözleri:

"Yalla dur yalla dur yalla yalla dur

Daha çok beklersin yala

Yala dur yala dur avucunu yala dur

Ben seni almıyacam git başını duvara vur

Yala dur yala dur avucunu yala dur

Ben seni almıyacam git başını duvara vur

Hah dedi çalar hop dedi arar

Bir dakika geçmedi söyle ne var

Niye noldu ne var hep böyle sorar

Kusura bakma bu hep böyle bunu yapar

Damara basar tükürdüğünü yalar

Salla derken kıyamet kopar

Kararım karar istemiyorum sen

Senin gider avucunu yapar

Daha çok beklersin yala dur