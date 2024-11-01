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  4. İsmailağa Camii önünde aracından inen bir kişi ateş açtı

İsmailağa Camii önünde aracından inen bir kişi ateş açtı

01.11.2024 14:43
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İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan İsmailağa Cami’nin önünde cuma namazı vaktinde doblo marka bir arabadan inen kişi havaya yedi el ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsmailağa Camii önünde aracından inen bir kişi ateş açtı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan İsmailağa Cami’nin önünde silahla ateş açıldığı belirtildi. Cuma namazının kılındığı sırada aracından inen bir vatandaş tarafından havaya ateş açıldığı öğrenildi. Şahıs ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis her yerde şüpheli şahsı arıyor. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan kişi olmadı.

Cuma namazı dolayısıyla çok sayıda kişinin bulunduğu camide görgü tanıklarının ilk ifadesine göre ‘İmam namazı kıldırıp hutbeyi okuduğu sırada dışarıdan gelen silah seslerini duyduklarını belirtti.

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Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi gelerek incelemelerde bulunurken silahla ateş edilmesinin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı İsmailağa Cemaati
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