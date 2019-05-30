İsmailağa Cemaati: Binali Yıldırım'ın ziyaret ettiği dini oluşum hakkında neler biliniyor?

Ustaosmanoğlu'nun yıllarca imam-hatip olarak görev yaptığı bu cami, cemaatin de merkezi. Caminin yanında ise İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı binası bulunuyor.

1970'lerin sonuna kadar Fatih'te yine Nakşibendi ekolünden Mehmed Zahit Kotku ismiyle özdeş İskenderpaşa Cemaati bünyesinde bulunan Ustaosmanoğlu, Kotku'nun ölümünden sonra bağımsız bir oluşuma yöneldi.

Cemaat, 1980'lerin başında halen 90 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından kuruldu.

İsmailağa Cemaati, günümüzde Nakşibendi tarikatını temsil eden dini oluşumlardan biri.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün akşam Fatih'teki İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ziyareti Yıldırım değil İsmailağa Cemaati kamuoyuna duyurdu. İstanbul'da tekrarlanacak seçime 1 aydan az bir süre kala yapılan ziyaretle, cemaat ve faaliyetleri yeniden gündeme geldi.

"Fatih-Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus" kitabının yazarı olup çalışması sırasında bu cemaatle ilgili de araştırma yapmış olan İrfan Özet, İsmailağa'yı Türkiye'deki diğer cemaatlerden ayıran özelliklerden birinin ona yüklenen "özel bir misyon" olduğunu öne sürüyor.

Özet, bunun cemaatin bulunduğu mekanla ilgili olduğunu belirtiyor:

"İsmailağa'yı Türkiye'deki cemaat dünyasından farklılaştıran hususlardan biri, bölge sakinleri başta olmak üzere Sünni-İslam hassasiyetine sahip geniş çevrelerce sırtına yüklenilen teo-politik bir misyon.

"Bu misyon, özellikle Patrikhane ile Cumhuriyet tarihi boyunca gelişen endişeler etrafında biçimleniyor. Bölgedeki yaygın kanıya göre, Patrikhane'nin ekümeniklik projesi kapsamında "genişleme politikası" mevcut.

"Nitekim bu kuşku bugün Fatih'teki birçok muhafazakârın, İsmailağa'nın bölgedeki varlığını 'bir emniyet sübabı' olarak görmesine yol açıyor. Çarşamba semti bu açıdan, Fener-Balat'a hâkim gayrımüslim ve seküler dokuya karşı; İslami kimliğin sınır hattını oluşturuyor."