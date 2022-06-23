İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahmud efendi hazretleri dedem, hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası vatandaşlar 'İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu ölüm sebebi nedir? ' soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Mahmut Ustaosmanoğlu, genç yaşta etraftaki köylerin hocalarından ders almıştır ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı.

1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

MAHMUT USTAOSMANOĞLUÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

