İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

91 yaşında olan İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun son dakika durumu ile ilgili oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu tarafından açıklama yapıldı. Üsküdar’da bir hastane de yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun son durumu nasıl? Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gören Mahmut Ustaosmanoğlu iyileşti mi? İşte son gelen detaylar…

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Bir süre önce Üsküdar’da bir hastaneye kaldıran Mahmut Ustaosmanoğlu’nun tedavisine doktoru tarafından ara verilmiş ve bir süre evde tedavisine devam edilmişti. Fakat doktorun tekrar hastaneye yönlendirmesi üzerine Mahmut Ustaosmanoğlu tekrar hastaneye getirilmişti. İkinci kez hastaneye kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu daha sonra yoğun bakıma alındı. Sevenleri tarafından merak edilen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun son durumu hakkında oğlu son dakika açıklaması yaptı. İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ustaosmanoğlu ‘nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.