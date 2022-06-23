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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için kadınlara yönelik uyarı

23.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı başında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. İsmailağa Cemaati'nden yapılan bir açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun hassasiyetine dikkat çekilerek kadınların cenazeye katılmaması istendi. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu da cenazeye katılacakların taşkınlıklardan ve provokasyonlardan uzak durması gerektiğini ifade etti.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için kadınlara yönelik uyarı

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

"HANIM KARDEŞLERİMİZİN CENAZEYE KATILMAMASINI RİCA EDERİZ"

İsmailağa Cemaati'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda kadınlara yönelik bir uyarıda bulunuldu. Kadınların cenazeye katılmamasının istendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahmud Efendi Hazretleri'nin hanımların cenazelere katılmalarına râzı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz."

TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Ustaosmanoğlu'nun naaşı, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Durumu haber alan yakınları ve sevenleri, gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

"HEPİMİZ İÇİN BİR KAYIP"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye hatta dünya çapında İslami anlamda kendisini insanlara adayan Ustaosmanoğlu'nun hayatının 80 senesini bu yolda feda ettiğini söyledi.

Ustaosmanoğlu'nun birçok talebesinin, sevenlerinin evinin önünde büyük bir üzüntüyle bir arada toplandığını anlatan Ali Rıza Ustaosmanoğlu, şunları belirtti:

"Şu anda bekleniyor. Yarın inşallah Fatih Camisi'nde cuma namazından sonra cenazesini defnedeceğiz. Beklediğimiz gibi daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından insanlar gelecek. Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdir, büyük bir liderdir, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu. Allah başımıza aynılarını inşallah layık görür, verir. Bu şekilde İslam'ın nuru da sönmez diye Allah'a hamdedeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz."

"TAŞKINLIKLARDAN UZAK DURULMALI"

Yarın düzenlenecek cenaze namazının kalabalık olmasının beklendiğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, herkesin üzüntülü, sıkıntılı olduğunu ve cenazeye katılacakların taşkınlıklardan, provokasyonlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Taziyeye gelenlerden Abdulmuktedir Kahraman ise cenazeden haberdar olduktan sonra Arnavutköy'den geldiğini söyledi.

Kahraman, Ustaosmanoğlu'nun evinin önünün çok kalabalık olduğunu ve herkesin üzüntülü olduğunu kaydetti. (AA)

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