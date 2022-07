İsmailağa'da ‘şeyhlik’ kavgası! Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan tartışmalar sonrasında gelen açıklamalar dikkat çekti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet’i işaret ederek ‘kasetlerini patlatırız’ ifadelerini kullandı.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

OLAY OLACAK SÖZLER: 'KASETLERİNİ PATLATALIM'

Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut’a erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur, bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum 2009 yılında efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum bak, tarikat icazeti kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Sen söylemeyeceksin tabi ki. Sen yine yoluna devam edeceksin."