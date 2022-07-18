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İsmailağa'da ‘şeyhlik’ kavgası! Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

18.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından İsmailağa cemaatinde dikkat çeken tartışmalar yaşanmaya başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye 'Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım' ifadeleri ile seslendi.

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan tartışmalar sonrasında gelen açıklamalar dikkat çekti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet’i işaret ederek ‘kasetlerini patlatırız’ ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

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OLAY OLACAK SÖZLER: 'KASETLERİNİ PATLATALIM'

Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut’a erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur, bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum 2009 yılında efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum bak, tarikat icazeti kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Sen söylemeyeceksin tabi ki. Sen yine yoluna devam edeceksin."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca cübbeli ahmet
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
işte tarikatlarin durumu peşinden gidilen salya sumukleri yenilen bu zatlarin durumları Dallas dizisi bunların yanında mübarek kalır tencere dibin kara misali ya Cübbeli efendi haybeden atıp tutuyorsun
sende dallasa git büyük bir kitle var karşında .incitici konuşma incinirsin
e bu şantaj...
yakında ikinci ihlas ajansı olursa şaşmam

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