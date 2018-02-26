İsmal Hacıoğlu sevilen diziye transfer oldu

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1 kanalında yayınlanan "Mehmetçik Kûtulamâre " dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hacıoğlu, bu hafta yayınlanacak 6. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Mehmetçik Kûtulamâre"nin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya yer alıyor.

Süleyman Askeri'nin komuta ettiği Osmancık Taburu'nu merkezine alan dizi, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verilen destansı mücadeleyi ve İngilizlerin tarihte yaşadığı en büyük mağlubiyeti konu ediniyor.