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İsmal Hacıoğlu sevilen diziye transfer oldu

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 20:28 | Son Güncelleme

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Mehmetçik Kûtulamâre dizisine ünlü bir oyuncu daha katıldı.

İsmal Hacıoğlu sevilen diziye transfer oldu

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1 kanalında yayınlanan "Mehmetçik Kûtulamâre " dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hacıoğlu, bu hafta yayınlanacak 6. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Mehmetçik Kûtulamâre"nin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya yer alıyor.

Süleyman Askeri'nin komuta ettiği Osmancık Taburu'nu merkezine alan dizi, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verilen destansı mücadeleyi ve İngilizlerin tarihte yaşadığı en büyük mağlubiyeti konu ediniyor.

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Mehmetçik Kûtulamâre İsmail Hacıoğlu

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