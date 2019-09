Ismarlama elbise terzisinin örnek meslek ahlakı

'TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI BİR ŞEKİLDE İŞE GELİRİM'

Her sabah işine özenle geldiğini ve mesleğine saygı duyduğunu söyleyen Çakır, "Ben sabah ilk kalktığımda tıraşımı olurum. Kıyafetlerime bakarım ve hangisini giymem gerekiyorsa, seçerim. Her gün farklı kıyafet giyerim. Titiz bir insanım. Giyimime titiz olduğum gibi, işimde de çok titizim. Her zaman işimi en iyi şekilde yapmak isterim. Ustalarım da her zaman bana bunu öğretti. Her zaman takım elbise ve kravatlı bir şekilde işe gelirim. Birçok müşteri iş yerine geldiğinde bana 'usta nerede' diye soruyorlar ve 'usta benim' diyorum. Eskiden birçok terzi benim gibi giyinirdi, ama şu anda yok. Bana Sivas'ta böyle terzi var mı diye soruyorlar. Hep kentteki seçkin insanlara elbise diktim. Hakimlere, savcılara, subaylara, eski belediye başkanlarına, valilere takım elbiseler diktim. Ben işimde çok prensipli çalışırım. Müşterilerime asla 'bugün git, yarın gel' demem. Uyumam, eve gitmem ve elimdeki işi bitiririm. Müşterinin memnuniyeti benim için ön plandadır" diye konuştu.

Çakır, gücü yettiği sürece mesleğini devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.