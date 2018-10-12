İSMEK 22. Yıl Genel Sergisi ve Festivaline doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nce (İSMEK) düzenlenen "22. Yıl Genel Sergisi ve Festivali", 16 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açacak.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sergi ve festivalin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından gerçekleştirilecek.
Bu yıl 22'incisi düzenlenen sergide, İSMEK kurslarında eğitim gören öğrencilerin ellerinden çıkan eser ve ürünler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Çok sayıda seminer, söyleşi, atölye çalışması, canlı performans ve konserlerin yapılacağı festival alanında, ürünler ziyaretçilerin satışına sunulacak. Sergide ayrıca İSMEK'in eğitimleri de tanıtılacak.
- Sergide ödüllü yarışmalar düzenlenecek
İSMEK'in 22. Yıl Genel Sergi ve Festivali'nde bu yıl bir ilk de gerçekleşecek. Sergide, İSMEK öğrencilerinin katılabileceği bazı yarışmalar da düzenlenecek. 5 kategoride yapılacak yarışmalarda derece alanlara çeşitli ödüller verilecek. İSMEK öğrencilerine yönelik yarışmalar; 3D Moda Tasarımı, Fotoğrafçılık, 3D Dijital Tasarım, ayrıca pastacılık alanında da Düğün Pastası ve El Buketi kategorilerinde düzenlenecek.
Festival, 23 Ekim'de sona erecek.
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