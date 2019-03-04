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İSMEK, 3 milyondan fazla İstanbulluya eğitim verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, bugüne kadar 3 milyonu aşkın İstanbulluya, bilişim teknolojileri, dil eğitimleri, grafik tasarımı, müzik, geleneksel sanatlar ve el sanatları gibi birçok alanda ücretsiz eğitim fırsatı sundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK kurslarından bugüne kadar 3 milyonu aşkın İstanbullu yararlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 307 branş ve 752 eğitim programıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde hizmet veren İSMEK kurslarında, 3 bin 120 öğretmen ve 4 bin 500 çalışan görev yapıyor.

İSMEK'te bilişim teknolojileri, dil eğitimleri, grafik tasarımı, müzik, geleneksel sanatlar ve el sanatları gibi alanlarda eğitim alanlar, Türkiye genelinde geçerli Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye hak kazanıyor.

Merkez, ücretsiz eğitimlerin yanı sıra, fırıncılık ve pastacılık, çocuk gelişimi, mutfak sanatları, kişisel gelişim ile Türk-İslam sanatları gibi alanlarda hizmet veren 15 uzmanlık okulunda da ileri düzey mesleki eğitim, uygulama fırsatı sunuyor.

Şimdiye kadar 12 bin 537 kişiye iş bulma olanağı sağlayan İSMEK, 2018-2019 döneminde de kurslarda başarılı olan 1063 öğrencinin iş bulmasına aracılık etti.

Eğitimlerden bugüne kadar 3 milyonu aşkın İstanbullu yararlandı.

- En çok İngilizce ve diksiyon eğitimi tercih ediliyor

Kurslardan en çok İngilizce ve diksiyon tercih ediliyor. Pilates, fitness, Almanca, Türk işaret dili, fotoğrafçılık gibi alanlar da en çok istenen programlar arasında yer alıyor.

Bu arada eğitimler sırasında üretilen ürünler İSMEK satış merkezlerinde satılabiliyor.

Kurslarda dezavantajlı kesimler için de eğitimler mevcut. Bu kapsamda 8 cezaevi, 8 hastane ve rehabilitasyon merkezi ve 2 engelliler eğitim merkezindeki eğitimler İSMEK desteğiyle devam ediyor.

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