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İSMEK, 327 branşta eğitim verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 2019-2020 döneminde 327 farklı branşta 800'e yakın programda eğitim verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 2019-2020 döneminde 327 farklı branşta 800'e yakın programda eğitim verecek.

İBB açıklamasına göre, 2019-2020 eğitim yılı için başvurular, 9-13 Eylül tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İSMEK, 23. yılında İstanbullulara daha kapsamlı ve nitelikli bir eğitim programı sunmaya hazırlandı. İstanbulluların beceri düzeylerini ve mesleki yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlayan kurslarda, her yaştan, her toplumsal kesimden İstanbullunun beğeni ve taleplerine yönelik içerikler hazırlandı.

Türkiye'nin en yaygın mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyenler, başvurularını 9 Eylül'den itibaren kursiyer.ismek.ist adresi yoluyla internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

2019-2020 eğitim döneminde açılacak programların bilgileri de yine aynı sitede 5 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanacak.

Bu yıl nitelikli bir içeriğe ve geniş bir yelpazeye sahip olmasına daha çok özen gösterilen İSMEK eğitimleri, kontenjanlar çerçevesinde bütün İstanbulluların başvurularına açık.

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başvuru eğitim İSMEK

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