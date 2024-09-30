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İSMEK'e kayıt nasıl olunur? İSMEK'e kayıt nasıl yapılır? İSMEK kayıtları

Melek Nacar Melek Nacar
30.09.2024 14:18
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İSMEK ya da Enstitü İstanbul İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları anlamına gelir. Pek çok kişi ise İSMEK kayıtlarını merak eder ve kayıtların nasıl yapılacağını araştırır. İSMEK’e kayıt işlemleri genellikle birkaç adımda gerçekleşir ve kayıt dönemi, kursların başlangıç tarihine göre belirlenir.

İSMEK'e kayıt nasıl olunur? İSMEK'e kayıt nasıl yapılır? İSMEK kayıtları

İSMEK, pek çok alanda bulunan birtakım kurslar sunar. Bu kurslara birçok kişi kayıt yaptırmak isteyebilir. Kurs kayıtları, online olarak gerçekleştirilebilir. Hem uzaktan eğitim programlarına hem de yüz yüze alınacak eğitimlerin kayıtları online bir şekilde yapılabilir.

İSMEK'e kayıt nasıl olunur?

İSMEK çatısı altında altı 100'den fazla kurs bulunur. İnsanların yararlanabileceği kurslar bulunan İSMEK, kayıtları hızlı bir şekilde dolduğu için genel olarak erken kayıt mutlaka takip edilmelidir. İSMEK'in resmi internet sayfasından kayıtlar gerçekleştirilebilir. İSMEK kurs kayıt işlemleri adım adım şu şekilde yapılır:

  • İSMEK (Enstitü İstanbul İSMEK) web sitesine İBB Hesap ya da İstanbul Senin üzerinden giriş yapılır.
  • Giriş yaptıktan sonra gerekli bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur.
  • Başvurularım kısmından "Yeni Başvuru" kısmı tıklanır. Açılan sayfadan bir kurs veya eğitim programı seçilir ve başvuru yapılır.

İSMEK'e kayıt nasıl yapılır?

İSMEK kayıt işlemleri dönem tarihlerinin takip edilmesi önemlidir. İSMEK'in vermiş olduğu uzaktan eğitim kurslarına da web sitesi üzerinden eğitim kayıt butonu tıklanarak kayıt olunur. Program tercihi sayfasından eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki seç düğmesi tıklanarak istenilen program seçilebilir. Genellikle 24 saat içerisinde kayıt onayı yapılmış olur ve telefonunuza SMS ile kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz gönderilir. Kayıt yaptırılmış olan uzaktan eğitim programına web sitesi üzerinden kolaylıkla giriş yapılabilir.

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