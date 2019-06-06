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İSMEK, işitme engellilerin sesi olmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

İstanbullulara ücretsiz sanat ve mesleki eğitim veren İSMEK, açtığı bazı kurslarla işitme engelli bireyleri de hayata hazırlıyor - 2007-2008 eğitim öğretim döneminden bu yana 2 bin 971 işitme engelliye mesleki eğitim veren İSMEK, bu yıl açtığı ücretsiz kurslarla 358 işitme engelliye meslek kazanma fırsatı sundu

İSTANBUL (AA) - İstanbullulara ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), işitme engelli bireylerin de meslek edinmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1996'da, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan İSMEK, 242 eğitim merkezinde, 40 alan altında 307 branş ve 752 programda eğitim veriyor.

Ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sarı İSMEK, işitme engelli bireyler için de önemli çalışmalar yürütüyor.

Sözel iletişimin güçlüklerinden dolayı sosyal hayatta çeşitli engellerle karşı karşıya kalan, kitle iletişim araçlarından sözel ve işitsel anlamda yeterince faydalanamayan işitme engelliler, İSMEK'in mesleki eğitim kursları ile hayata hazırlanıyor.

Arnavutköy, Fatih ve Ümraniye'deki engelliler merkezinde "Bilgisayar İşletmenliği", "Bilgisayarda Döküman Hazırlama", "Dantel Anglez", "Dijital Okur Yazarlık", "Hasta Kabul İşlemleri, "İğne Oyası", "İnternet ve e-Posta Yönetimi", "Türk İşaret Dili", "Türk İşaret Dili 2. Seviye" ve "Uluslararası İşaret Dili" gibi 51 alanda eğitimlerine devam eden İSMEK, işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve meslek edinmelerini sağlamayı hedefliyor.

2007-2008 eğitim öğretim döneminden bu yana 2 bin 971 işitme engelliye mesleki eğitim veren İSMEK, bu yıl da açtığı ücretsiz kurslarda 358 işitme engelliye meslek kazanma fırsatı sundu.

- Engellilerin ailelerine de eğitim veriyor

Ayrıca kurum, engellilerin yakınlarına da "Türk İşaret Dili" eğitimi veriyor. Bu eğitimlerle engellilerin hayatlarında bir farkındalık oluşturarak, sosyalleşmelerine de fırsat tanıyan İSMEK'in bu hizmeti büyük önem taşıyor.

Engellilerin istihdam edilmede yaşadıkları sorunlardan dolayı içine kapanma, ümitsizlik, topumda yer edinememe ve benzeri olumsuz duyguları ortadan kaldırmayı amaçlayan İSMEK, bazı kurslarında işitme engelli öğretmenlere de istihdam fırsatı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İSMEK işitme engelli bireyler

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