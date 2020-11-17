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İSMEK kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! İSMEK ne zaman kapanıyor? İBB kapanan yerler listesi!

17.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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İSMEK kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! İSMEK ne zaman kapanıyor? İBB kapanan yerler listesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) koronavirüs önlemleri kapsamında yeni önlemler almaya başladı. 19 Kasım itibari ile İBB'ye ait İSMEK kapanıyor. Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar İSMEK kapanıyor mu, İSMEK ne zaman kapanacak araştırmasına başladı. İşte İBB'nin yaptığı son dakika İSMEK ile ilgili karar...

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada yeni yasakların mesajını vermişti. İBB'nin sayfasında bugün yayımlanan duyuruda İBB'ye ait İSMEK yasaklanacağı bilgisi paylaşıldı. Haberin duyulmasının ardından İSMEK ne zaman kapatılacak araştırılmaya başlandı. 17 Kasım'da yapılan duyuruda İSMEK, 19 Kasım tarihi itibari ile kapatılacağı duyuruldu. İşte İBB'nin İSMEK'in de aralarında bulunduğu yeni yasaklar listesi...

İSMEK KAPATILIYOR MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) koronavirüs önlemleri kapsamında yeni önlemler almaya başladı. 19 Kasım itibari ile İBB'ye ait İSMEK kapanıyor. Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar İSMEK kapanıyor mu, İSMEK ne zaman kapanacak araştırmasına başladı. İşte İBB'nin yaptığı son dakika İSMEK ile ilgili karar...

İSMEK KAPANMA TARİHİ

İstanbul'da koronavirüse karşı yeni yasak kararları alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.

Açıklamada, “Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır." ifadesi kullandı.

İBB'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler aldı. 19 Kasım Perşembe’den itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı. Önlemler kapsamında 9 Kasım itibarı ile uzaktan, dönüşümlü çalışma yöntemine geçen İBB’nin, alınan kararlar ve konuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:“Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir.

Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır.Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covit-19 testleri pozitiftir.

Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır.Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadır. Mesela hastalıkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaşı yaygınlaştırma riskini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde çalışması uygun bulunmayan personelleri de ilave ettiğimiz zaman ciddi bir işgücü kaybı yaşandığı gözler önündedir.

Bu kapsamda İBB olarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İBB’nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

5) İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir.

Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”

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