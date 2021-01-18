İSMEK kayıt tarihleri 2021... İSMEK kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 İSMEK başvuru tarihleri!

İSMEK kurs kayıt tarihleri ne zaman yapılacak merak eden ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) tarafından verilen eğitimlere katılmak istiyor. İSMEK kurs kayıtları ne zaman araştıran vatandaşlar, güncel İSMEK başvuru tarihleri açıklamasını merak ediyor. İSMEK kurslarında yeni dönem kayıtları geçtiğimiz yıl 11 Kasım’da başladı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimler yeniden başladı. İSMEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 kayıtlarının 11 Kasım’da başlayarak yıl sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Eğitimlerin ise 24 Kasım’da başlayacağı belirtildi. İşte 2020-2021 İSMEK kurs başvurusu tarihleri... 2020-2021 İSMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? İSMEK'ten yapılan açıklamaya göre; Başvurular her zaman olduğu gibi İSMEK’in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacaktır. Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olacağı kurs merkezlerinde, hijyen ve mesafe kuralları yanı sıra kursiyerlerden girişlerde HES kodu istenecektir. Online İsmek kurs başvurusu için kursiyer.ismek.ist adresini kullanabilirsiniz. Tabii ki dilerseniz ismek.ist adresinden de kayıt sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada sistem sizden T.C. kimlik numarası + doğum tarihi bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru girmeniz halinde sizi tanıyacaktır. Eksik bilgileri devamında dolduracaksınız. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login yani (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilirler.

Siteme ilk defa giriyorsanız sizi ilk olarak 3 farklı kutucuğun yer aldığı şartnameler sayfası karşılayacaktır. Öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekir. Sonrasında ise eksik bilgilerinizi doldurmanız gereken başka bir forma yönlendirecektir. Eksik bilgileri doldurarak artık kurs seçimi kısmına geçebilirsiniz. Kurs seçimi sayfasında gelişmiş filtreleme aracı bulunmaktadır. İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca bulabilirsiniz. Kurs gün ve saatleri size uygun olan eğitimlere anında başvuru yapabilirsiniz. Online başvuru ile ilgili merak ettiğiniz detaylara aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.ismekkurs.com/ismek-online-basvuru-nasil-yapilir İnternet üzerinden başvuru yaptınız. İlk aşamayı yani ön kayıt aşamasını geçmiş bulunuyor. Fakat yapmanız gerekenler tam olarak bitti denilemez. Şimdi ise başvurunuzu onaylatmak, kesin kayda dönüştürmeniz gerekir. Bunun için başvuru yaptığınız İSMEK kurs merkezinden sizi aramaları ya da SMS ile ulaşmalarını beklemelisiniz.

Kurs merkezi yönetimi asil listede yer alan adayları telefonla arayarak ya da kısa mesajla bilgi vererek kurs merkezine gelmelerini istemektedir. Ancak bu aşama sonrası kursiyer oluyorsunuz. Bazı branşlarda ise kursiyerleri ön yeterlilik testine tabii tutmak için sınava çağırabilirler. Telefonunuz ulaşılabilir olmalıdır. Sizi aradıklarında ulaşılmaması halinde kayıt hakkını kaybedebilirsiniz. İSMEK ASİL VE YEDEK BAŞVURU NEDİR? İSMEK kayıt sayfasında asil ve yedek kayıt kavramı ile karşılaşabilirsiniz. Kafanız karışmaması için buna açıklık getirmek istiyorum. Başvurmak istediğiniz branş 20 kursiyer alacaksa burada 40 başvuru kabul edilir. Bunların ilk 20 tanesi asil sonraki 20 tanesi ise yedek başvuru olarak ele alınır. Asil listede yer almak için hızlı davranmalısınız. Asil listede yer alan kursiyerler kurs merkezine giderek başvurularını onaylatması halinde eğitime başlarlar. Asil listeden ulaşılamayan, kurs merkezine kesin kayıt için gelmeyenler mutlaka olacaktır. Bu arkadaşların yerine yedek listeden öncelik sırasına göre kursiyerler dahil edilir. Yani yedek listede yer almanız tamamen devre dışı kaldığınız anlamına gelmez. Son ana kadar umudunuzu korumalısınız.

İSMEK KURSU ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR? İstanbul’un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. Sizlerden talep edilecek tek ücret teneffüslerin olmazsa olmazı demli çay ve kahve ücreti olacaktır. Kursun kantininde satılan bu içeceklere ise çok uygun fiyatlarla satılmaktadır. İSMEK BRANS SAYISI 846 OLDU! Her yıl büyüyerek halk üniversitesi haline gelen İSMEK program sayısını bu yıl 846’ya yükseltti. 40 Farklı alanda 348 branşın yer aldığı kurslarda sizi 846 program beklemektedir. Tabii ki seçim yaparken çok dikkatli olmalısınız. Zira bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. İSMEK'TE AYNI ANDA KAÇ TANE KURS ALINABİLİR? Kursiyerlerin en çok merak ettiği konuların başında kaç kursa başvuru yapabilecekleri gelmektedir. Burada bilmeniz gereken en önemli husus tercihinizi aynı alan üzerinden en fazla 2 branş şeklindedir. Yani ilk seçimi yabancı dil alanından yapmanız halinde diğer hakkınızı da yine yabancı dil alanında yapmalısınız. ALAN, BRANŞ VE PROGRAM NEDİR? İSMEK yeni döneme 40 farklı alanda eğitim vereceğini duyurdu. Burada kafanızı karıştıran bazı hususlar olabilir. Peki alan, branş ve program ne anlama gelmektedir. Alan deyince aklınıza şu gelmelidir. Yabancı dil, bilişim teknolojileri, el sanatları vb anlamalısınız.

Branş dendiğinde ise yabancı dil altında yer alan Türkçe hariç tüm diller eklenebilir. İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca daha birçok dil sayılabilir. Program ise yine yabancı dil örneğinden gidersek İngilizce branşı kendi içerisinde A1, A2, B1,B2 ya da mesleki İngilizce gibi kendi içerisinde programlara ayrılmaktadır. İSMEK PERAKENDE OKULU Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) ve Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) işbirliği ile başlatılan bir proje İSMEK perakende okulu, sadece teorik eğitim ile sınırlı kalmak yerine aynı zamanda uygulama eğitimleri de içermektedir. Şişli ilçesinde yer alan İsmek perakende okulu yaklaşık 20 programda eğitim vermektedir. Bunların içerisinde emlak danışmanlığı ve kentsel dönüşüm danışmanlığı gibi son yılların en kazançlı meslekleri de yer almaktadır. Teorik eğitimler İSMEK kurs merkezlerinde gerçekleşirken uygulama eğitimleri ise anlaşmalı kurumlarda gerçekleşmektedir. İSMEK YABANCI DİL OKULU İstanbul’da yabancı dil eğitimi için binlerce TL ödemenize gerek kalmıyor. Çünkü İSMEK yabanı dil okulu ile onlarca yabancı dil eğitimi ücretsiz olarak sunuluyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan İSMEK dil okulu 50’den fazla programda eğitim vermektedir. En çok tercih edilen yabancı dil eğitimleri arasında yer alan İngilizce kursları 7 farklı program ile size sunuluyor. Dilerseniz İngilizce kursu seçeneklerine göz atalım. İngilizce A1,A2,B1,B2 ve C1 seviyeleri yanı sıra YDS hazırlık kursu ve İngilizce kitap çeviri eğitimleri yer almaktadır.

Yabancı dil eğitimleri tabii ki sadece İngilizce ile sınırlı değildir. Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve yabancılar için Türkçe kursları yer almaktadır. Aynı şekilde Osmanlıca eğitimleri içinde İsmek dil okulunu tercih edebilirsiniz. PASTACILIK VE FIRINCILIK OKULU İstanbul’un fırıncı ve pastacıları bundan böyle İSMEK kurslarında yetişiyor. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen İSMEK fırıncılık ve pastacılık okulu ekmek ve pasta üretimi konusunda uzmanlar yetiştiriyor. Daha önce İstanbul Halk Ekmek (İHE) tarafından kullanılan ve boşaltılan binada eğitimler gerçekleşmektedir. Tam donanımlı merkezde her türlü teorik ve uygulama eğitimleri yer almaktadır. 20’den Fazla programın yer aldığı kurslarda sizde fırıncı ya da pastacı olabilirsiniz. MUTFAK SANATLARI OKULU Türkiye’de en çok tercih edilen kurslardan biri de aşçılık olmaktadır. İSMEK bu alanda daha geniş kapsamlı eğitimler vermek için İSMEK mutfak sanatları okulu projesini hayata geçirdi. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan mutfak sanatları okulu 9 farklı programda (sayı değişebilir) eğitim vermektedir. Temel aşçılık ve pastacılık eğitimi yanı sıra yiyecek içecek işletmeciliği gibi önemli eğitimlerde yer almaktadır. Eğitimi verilen kurslar arasında geleneksel Türk mutfağı yanı sıra insanlarımızın severek tükettiği kebap, ızgara ve döner eğitimleri de yer almaktadır.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ OKULU Türkiye’nin en önemli mesleklerinden biri kuaförlük, hem erkekler hem de kadınlar arasında en önemli gelir kaynaklarından biridir. Eskiden kalfa ve ustalar çıraklıktan yetişirdi. Şimdi ise İSMEK güzellik ve saç bakımı hizmetleri okulunda yetişiyor. Bakırköy’de bulunan bu merkez sadece saç yapımı eğitimleri vermiyor. Aynı zamanda cilt bakımı ve makyaj gibi birçok eğitimi içeriyor. 30’dan Fazla programda eğitimin yer aldığı Bakırköy güzellik ve saç bakımı hizmetleri okulunda yer alan eğitimleri göremeden karar vermemelisiniz. İSMEK KİŞİSEL GELİŞİM OKULU Kursların en güzel özelliği insanların kişisel gelişimine katkı sağlamasıdır. İSMEK kişisel gelişim alanını bir adım daha ileri taşıyarak kişisel gelişim okulu uygulamasını hayata geçirdi. Şişli Mecidiyeköy’de bulunan İSMEK kişisel gelişim okulu 30’dan fazla eğitim ile bir birinden değerli programlar içeriyor. Kursların olmazsa olmazı diksiyon yani sıra gazetecilik, radyo sunuculuğu, spikerlik, sunuculuk gibi mesleki eğitimlerde yer almaktadır. İSMEK SPOR MERKEZLERİ İSMEK sadece kültür sanat ve mesleki eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sağlımızı yakından ilgilendiren konularda da yanımızda olmaya devam ediyor. Sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz hale gelen spor eğitimleri yine İsmek spor merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. İstanbul’un 18 farklı noktasında yer alan spor merkezleri kadın ve erkekler için özel eğitimleri içermektedir. Eğitimi verilen spor dallarına bakacak olursak Fitness, Aerobik, Pilates ve Crunch ön plana çıkıyor.