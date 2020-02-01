İSMEK'teki taciz iddiaları için harekete geçildi! Bakan Selçuk duyurdu

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez.



Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 1, 2020



